"Una rete per l'in-dipendenza", Parisi: "Felice di essere qui" "Sono a Firenze, ma quando torno è bello vivere così tanto affetto"

Nel pomeriggio è iniziato l'evento "Una rete per l'in-dipendenza", torneo di calcio a 5 organizzato dall'associazione "La Casa sulla Roccia" ai Campetti Rossi di via Marsico ad Avellino con Fabiano Parisi testimonial. "Lo sport è importante, unisce, ci rende forti. - ha spiegato l'esterno della Fiorentina - Mi fa piacere essere qui e partecipare a questo evento. Sono ragazzi forti, l'associazione li aiuta. Sono contento di partecipare, so di poter dare una grande mano. La voglia di lottare, la forza, il coraggio, la determinazione: questi sono gli aspetti più belli".

"C'è sempre quel pizzico di nostalgia"

Il 5 luglio prossimo Parisi prenderà parte anche al memorial "Charles e Ciappone" a Serino: "Sarà la terza edizione in ricordo di papà e Ciappone, persone straordinarie. Sono molto felice per la partecipazione che sarà sicura da parte di tante persone. La nostalgia? Sono a Firenze ma quando torno ad Avellino c'è sempre quel pizzico di nostalgia. Sono nato in questo territorio fantastico. Seguo sempre l'Avellino, il calcio unisce e portiamo avanti questi progetti".