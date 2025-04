L'arbitro di Avellino-Monopoli: ha diretto un big match dei lupi in stagione Le designazioni arbitrali della trentaseiesima giornata del girone C di Serie C

La gara Avellino-Monopoli, valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello della sezione di Latina e Manuel Marchese della sezione di Pavia con Simone Gavini della sezione di Aprilia quarto ufficiale. Mastrodomenico ha diretto due match dell'Avellino: il pari di Cerignola (1-1) del 13 gennaio scorso e la sconfitta casalinga contro il Monterosi (0-2) del 23 aprile 2023. Tre precedenti con il Monopoli: una vittoria (il 5-1 contro la Gelbison in trasferta il 17 dicembre 2022) e due sconfitte (2-1 in casa contro la Fidelis Andria del 12 marzo 2023 e l'1-0 Taranto dell'11 dicembre 2023 in trasferta).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentaseiesima Giornata

Audace Cerignola - Benevento: Calzavara

Avellino - Monopoli: Mastrodomenico

Cavese - Catania: Poli

Crotone - Foggia: Iannello

Giugliano - Sorrento: Gianquinto

Picerno - Latina: Dorillo

Potenza - Casertana: Ancora

Trapani - Team Altamura: Mbei