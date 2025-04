Biancolino con due dubbi verso Avellino-Monopoli L'unica punta e l'equilibrio da centrare alle spalle tra mediana e trequarti

"Partenio-Lombardi" sold-out per Avellino-Monopoli, i lupi accelerano verso la sfida in programma domenica alle 19.30. Per Biancolino non mancano i grattacapi con Iannarilli e D'Ausilio in dubbio. L'estremo difensore biancoverde ha accusato un fastidio muscolare nel corso del match vinto a Catania. Valutazione costante sull'ex Ternana con Marson pronto come già accaduto in campionato a Trapani nel girone d'andata. Per D'Ausilio gli esami strumentali hanno escluso fratture, ma il colpo subito al collo del piede destro nel primo tempo della gara del “Massimino” sta determinando una settimana di gestione.

Il giusto equilibrio tra mediana e attacco

Il trequartista si ritrova ancora una volta condizionato da un infortunio nel corso della stagione. Biancolino non potrà contare su Patierno, squalificato per somma di ammonizioni, sul lungodegente De Cristofaro e su Rocca. Per l'ex Catania appare presumibile il ritorno nell'elenco dei convocati per la gara contro il Sorrento, in programma sabato 19 al "Viviani" di Potenza. Si vola verso la soluzione da unica punta, Lescano, con la mediana che vedrà la presenza di Armellino, Palmiero e Sounas. Biancolino valuterà l'equilibrio con Russo, Panico e Palumbo, ma anche Tribuzzi pronti per una maglia da titolare in particolar modo con la conferma del dubbio D'Ausilio.