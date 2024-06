Sicurezza stradale: parte da Lioni il tour nazionale del "Sud motor expo 2024" Scaperrotta plaude al sindaco Gioino per la sensibilità mostrata verso progetto rivolto ai giovani

Parte da Lioni, in provincia di Avellino, il tour nazionale del “Sud motor expo 2024” con “Guida sicura”, progetto promosso ed organizzato dall’associazione onlus “Guida la tua vita”.

E’ Lioni, infatti, il primo comune dell’Irpinia ad aver aderito al progetto “Guida Sicura” rivolto alla sicurezza stradale e, in particolare, a tutti i giovani studenti del capoluogo.

L’evento si svolgerà dal 4 al 6 ottobre presso gli spazi del “Borgo 4.0”, la piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura che sorge nel Borgo di Lioni.

“Il progetto è quanto mai attuale, considerato che al vaglio del Governo c’è la riforma del Codice della Strada, - anticipa Alberto Scaperrotta, presidente dell’associazione onlus “Guida la tua vita” – ed è mirato alla prevenzione di incidenti stradali provocati per effetto dell’assunzione di alcol, sostanze stupefacenti, telefono alla guida e, per ultimo, ma non meno rilevante, i problemi strutturali in cui versano le nostre strade. In particolare, il progetto ha lo scopo di divulgare la responsabilità quando ci si pone alla guida di mezzi di trasporto, poiché la mobilità deve essere intesa quale strumento per migliorare la qualità della vita. Non c’è fine settimana – continua Scaperrotta - senza la tragica fine della vita di tante persone, spesso giovanissime, che si mettono alla guida dopo aver assunto alcol o stupefacenti anche solo per provare l’ebbrezza dello ‘sballo’.

È assurdo che molti giovani per divertirsi debbano fare uso di dopanti o assumere in maniera smisurata bevande alcoliche, incoscienti del pericolo che corrono per loro stessi e per gli altri.

È evidente che la società civile debba porsi il problema di arginare gli effetti nefasti di queste devianze, particolarmente riscontrabili nei giovani, attuando ogni utile iniziativa diretta alla sensibilizzazione ed al rispetto delle regole che si fonda essenzialmente nel rispetto della persona. La prevenzione è quindi lo strumento necessario per attuare un meccanismo di salvaguardia che possa tutelare il cittadino ossequioso della legge, ed al contempo ridurre gli inutili oneri che sostiene il servizio sanitario nazionale per fronteggiare le conseguenze di incidenti stradali”.

Per rendere più incisivo il messaggio, l’associazione, attraverso operatori specializzati (stuntman), effettuerà dimostrazioni di reali incidenti stradali mostrando gli effetti e spiegando le incombenze alle quali sono chiamate le forze dell’ordine in questi casi. Ovviamente tali dimostrazioni sono effettuate in assoluta sicurezza e nel rispetto di ogni direttiva imposta alla salvaguardia della pubblica incolumità.

“La sicurezza stradale - continua Scaperrotta - è un caposaldo e va inculcato fin nella tenera età, a cominciare dalla semplice guida di una bicicletta. L’Associazione è attenta anche ai bambini con un progetto che educa al rispetto della segnaletica stradale ed all’adozione delle misure di prevenzione, attraverso il divertimento della conduzione di mini auto elettriche”.

“Ringrazio – conclude il presidente della Onlus – il sindaco Yuri Gioino e la sua giunta per aver creduto sin dal primo momento nella validità ed utilità dell’iniziativa che coinvolgerà soprattutto tantissimi giovani studenti. E realizzare questo evento sulla sicurezza stradale presso “Borgo 4” significa anche confrontarsi con l’importante progetto di filiera promosso da Anfia. Da parte nostra, invece, riproporremo anche il team di studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli che sarà presente a Lioni con il suo prototipo di macchina da corsa a guida autonoma con il quale compete a livello mondiale nei vari tornei ‘Formula Sae’ tra università ottenendo eccellenti prestazioni”. L’ingresso all’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lioni, è gratuito.