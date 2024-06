Laura Nargi, la prima intervista da sindaco a Otto Channel: "Grazie Avellino" La prima donna sindaco della storia della città racconta le sue emozioni per la vittoria. IL VIDEO

Prima intervista da sindaco per Laura Nargi. L'ha concessa a Otto Channel tv (canale 16 del digitale), ospite della rubrica "Punto di vista" a cura del direttore Pierluigi Melillo.

Nargi ha raccontato le sue emozioni per la vittoria elettorale, ha parlato dell'inchiesta della Procura e ha definito le sfide del futuro della città. Non mancano spunti polemici per le analisi sul voto che sono state fatte all'indomani del ballottaggio.