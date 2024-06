Volturara, capitale degli appassionati della montagna: "Un evento unico" Prevista anche la inaugurazione di una postazione di bici elettriche

È previsto per domani, 30 giugno, il raduno regionale degli appassionati della montagna, ma già da stamani Volturara è invasa dai tanti che prenderanno parte a “Volturara Outdoor”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco. Decine le tende già montate su tutta la Piana del Dragone e numerose le presenze nelle aree picnic, nelle vie di arrampicata, negli agriturismi e nei ristoranti.

Tutto pronto, dunque, per un evento che prevede escursioni, prove di arrampicata su pareti artificiali, presidi operativi e dimostrativi del soccorso alpino e del soccorso speleologico, visite guidate e stand gastronomici con prodotti tipici.

Durante l’evento è prevista anche la inaugurazione della postazione di bici elettriche delle quali potrà usufruire chiunque desideri pedalare lungo la piana o nel centro storico del paese. È prevista, infine, la presenza di musica dal vivo lungo tutto l’arco della giornata.