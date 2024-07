Attivo il Centro comunale di Raccolta, il sindaco Nargi: traguardo fondamentale In via Nuova Consortile, a Pianodardine, il nuovo Centro con l’annesso Centro

E’ attivo da questa mattina, in via Nuova Consortile, a Pianodardine, il nuovo Centro comunale di raccolta, con l’annesso Centro del Riuso. Il Comune di Avellino chiude dunque il cerchio sull’implementazione dei servizi per una corretta gestione dei rifiuti in città, iter avviato nei mesi scorsi con l’affidamento alla società mista a maggioranza pubblica, “Grande Srl”.

I due Centri, di grande rilevanza per l’utenza, saranno attivi tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08 alle ore 16. Il conferimento sarà riservato ai soli residenti ed agli operatori economici autorizzati. I cittadini potranno dunque conferire a Pianodardine una vasta gamma di rifiuti urbani non pericolosi.

Alla presenza del personale dell’azienda, i conferimenti dei cittadini, sulla base della loro tipologia, saranno successivamente smaltiti o destinati al riuso. In questo secondo caso, transiteranno per l’apposito Centro, dove – una volta igienizzati e riparati – potranno tornare alla fruizione della comunità. Gli oggetti disponibili saranno visionabili in tempo reale attraverso la pagina web www.grandeambiente.it e l’app dedicata, “GrandApp”. Per mezzo della “Bacheca del Riuso”, sarà possibile prenotarli e successivamente ritirarli.

«Si tratta di un traguardo di grande importanza per la nostra città – evidenzia con orgoglio il nuovo sindaco di Avellino, Laura Nargi – che segna un ulteriore passo in avanti sul tema, per noi dirimente, della pulizia e del decoro urbano. Proprio come era stato pianificato dopo l’affidamento del servizio alla società “Grande Srl” ed in linea con l’ordinanza firmata sul finire della precedente consiliatura, Avellino si riappropria di un Centro di raccolta all’avanguardia. Ma si spinge anche oltre – evidenzia il sindaco - con un Centro di Riuso le cui finalità sono perfettamente in linea con l’obiettivo strategico di una virtuosa gestione del ciclo dei rifiuti e, più in generale, con la transizione ecologica che abbiamo posto al centro del nostro programma in materia ambientale. Ringrazio il settore Ambiente del Comune – chiosa la fascia tricolore - per aver lavorato fattivamente, d’intesa con il gestore “De Vizia Transfer”, alla realizzazione di questo fondamentale indirizzo».