Avellino, "abbiamo coronato il nostro sogno e l'eccellenza va sempre premiata" La lettera di ringraziamento di una giovane coppia per la nascita del loro primogenito

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una giovane coppia che ha coronato il più bel sogno della loro vita: la nascita del loro primogenito.

“L’eccellenza va sempre premiata e valorizzata. I reparti di ginecologia e ostetricia e terapia intensiva neonatale, rappresentano un plus di professionalità e umanità per l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Le cose belle vanno raccontate così come la buona sanità e l’organizzazione. I sacrifici, la dedizione e l’amore fanno parte del Dna di due reparti all’avanguardia per tecnologia, investimenti e cuore. Il 20 luglio 2024 e’ nato Lorenzo Maria Guerriero. Grazie ai ginecologi, dottoresse Lucia Parziale e Federica Babi e al dottor Antonio Conte, all’anestesista, Gaetano Bernardi e alle ostetriche, Gabriella Meglio e Maria Rosaria Attianese. Grazie per la premura, l’accoglienza e la sensibilità. Grazie per la costante attenzione, grazie per la dolcezza e il conforto. Grazie per aver condiviso con la famiglia la gioia della vita, la gioia di una speranza divenuta realtà. Saremo per sempre grati a questi meravigliosi professionisti, a quest’Azienda che ci ha consentito di realizzare un sogno".