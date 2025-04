A Contrada di scena la XVI edizione Passione Vivente di Cristo Organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Battista e Santa Maria di Monserrato

Domenica 13 aprile, alle ore 19, il comune di Contrada tornerà ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio: la XVI edizione della Passione Vivente di Cristo, organizzata con cura e dedizione dalla Parrocchia San Giovanni Battista e Santa Maria di Monserrato.

Da ormai sedici anni, questo evento rappresenta molto più di una semplice rappresentazione scenica: è un vero e proprio momento di preghiera collettiva, un’esperienza di fede condivisa che coinvolge l’intera comunità. Giovani, bambini e anziani si ritrovano insieme per far rivivere le radici più autentiche della cristianità, in un’atmosfera di profonda spiritualità e partecipazione.

La sacra rappresentazione si snoderà tra i suggestivi scorci del centro storico di Contrada, partendo dal rione Ospedale per attraversare i vicoli e la piazza principale, fino a concludersi nella pittoresca zona Petrale. Sarà proprio in quest’ultima cornice, immersa nella bellezza naturale del paesaggio, che andranno in scena gli ultimi, toccanti momenti del racconto evangelico, rendendo ogni quadro ancora più evocativo e carico di significato.

Non si tratta semplicemente di teatro, ma di un rito collettivo che unisce generazioni e rinsalda lo spirito di comunità attorno ai valori della fede e della tradizione,che da secoli costituisce il cuore pulsante della nostra cultura religiosa.

L’intera cittadinanza, insieme ai visitatori e ai fedeli provenienti dai comuni limitrofi, è invitata a prendere parte a questo momento di intensa riflessione e coinvolgimento spirituale.