Catania-Avellino, Biancolino: "Certezze ed equilibrio per il rush finale" La gara è stata presentata dal tecnico dei lupi in conferenza stampa

"Mancano quattro finali, affronteremo il Catania, una squadra importante, che puntava a vincere il campionato. Si sono ritrovati in una condizione diversa, ma giocheremo su un campo difficile. È l'ultima gara casalinga della stagione regolare per il Catania. Tocca a noi confermare il percorso che abbiamo tracciato". Così Raffaele Biancolino ha preso Catania-Avellino, in programma domani (ore 19.30) al "Massimino": "Abbiamo vissuto una settimana tranquilla, i ragazzi sanno della difficoltà del prossimo match e sono consapevoli di dover confermare i valori espressi fin qui. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Le scelte dell'Avellino dipenderanno da Cavese-Cerignola? No, io penso esclusivamente al nostro prossimo match. È una dinamica che abbiamo già vissuto nello scorso weekend. Dobbiamo pensare a noi senza distrazioni. Al di là del risultato di Cavese-Cerignola conta il nostro risultato. Sappiamo ciò che dovremo fare, sappiamo che è un avversario di qualità, il Catania è allenato da un tecnico che conosco bene. Conteranno tanti aspetti. Ho bisogno di certezze per affrontare una gara importante. Siamo alla fine, mancano quattro gare e c'è bisogno di equilibrio. D'Ausilio? Lo vedo sempre più in condizione. È stato gestito nei primi due allenamenti, l'ho visto bene come Giuseppe (Panico, ndr) e Raffaele (Russo, ndr). Patierno e Lescano? Parlo spesso con loro, sono fondamentali e con un piccolo dettaglio possono determinare un ritmo diverso alla squadra".