Liste d'attesa, Alaia: "Senza risorse, misure governo insufficienti" Sul tema una seduta ad hoc della commissione sanità

"Nonostante l'urgenza e la gravità della condizione nella quale versa la sanità italiana a causa delle liste d'attesa, le soluzioni varate dal Governo centrale sono insufficienti, prive di risorse e mal concepite e rischiano di aggravare ulteriormente il problema.

Invito il Governo a rivedere le proprie decisioni e a collaborare attivamente con le amministrazioni regionali per individuare soluzioni più adeguate e condivise.

Solo attraverso un dialogo costruttivo potremo superare questa emergenza e garantire ai cittadini un servizio sanitario efficiente e tempestivo." Così in una nota il Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Enzo Alaia, che annuncia la convocazione di una seduta ad hoc dell'organismo consiliare.



"Le liste d'attesa - aggiunge Alaia - rappresentano una delle criticità più gravi del nostro sistema sanitario, penalizzando in modo inaccettabile i cittadini, costretti a lunghi tempi di attesa per accedere a prestazioni sanitarie essenziali. Le misure introdotte dal Governo non solo non affrontano in maniera efficace il problema, ma sembrano addirittura ignorare le reali esigenze dei territori e dei pazienti."



Il presidente della commissione sanità evidenzia come le nuove disposizioni manchino di una visione strategica a lungo termine e di un adeguato stanziamento di risorse: "È impensabile risolvere una questione così complessa senza un piano strutturale e senza investimenti significativi. Occorre potenziare il personale medico e paramedico, migliorare le infrastrutture ospedaliere, e investire in tecnologie avanzate per ottimizzare i processi diagnostici e terapeutici."

Alaia ribadisce l'importanza di un maggiore coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle politiche sanitarie: "Le Regioni conoscono meglio di chiunque altro le peculiarità e le necessità dei territori, escluderle dalla pianificazione e dall'implementazione delle misure significa compromettere l'efficacia delle stesse."

"Per quanto ci riguarda - conclude il consigliere di Italia Viva - ribadiamo il nostro impegno in Consiglio e in Commissione a monitorare attentamente la situazione e a lavorare senza sosta per tutelare il diritto alla salute dei cittadini campani affinché nessuno sia più costretto a subire disagi e ritardi inaccettabili."