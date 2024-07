Polo logistico, Rotondi: "Basta gara meriti, lo ha voluto il Governo, punto" La risposta è indirizzata al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca

"Dico basta a questa gara di appalto per aggiudicarsi il merito del finanziamento del polo logistico di valle Ufita. Tuttavia il presidente della Regione De Luca dice delle inesattezze che richiedono una pronta correzione.

I fondi Fesr sono fondi europei. I dettagli dell'assegnazione e del futuro utilizzo dei fondi del Fesr sono stabiliti negli accordi di partenariato, definiti tra la commissione e ciascuno Stato membro sulle modalità di utilizzo dei fondi e creati con l'aiuto delle parti regionali e sociali.

I fondi di cui si parla erano già stati assegnati alla regione Campania ma, a fronte di confronti con il Mit, si è addivenuti a una rimodulazione, concordata con la regione, per dare priorità al polo logistico di Valle Ufita, riconoscendola a come opera prioritaria.



Il Mit attraverso la struttura tecnica di missione ha programmato gli interventi principali e le opere connesse in una strategia complessiva di sviluppo di valle Ufita,che sarà comunque oggetto di verifica anche con la regione.

L’iniziativa della rimodulazione e’ stata del Mit. In sede di tavolo e’stato proposto dal Mit alla regione negli Fsc e la regione ha controproposto in Fesr perché temeva che i fondi Fsc (3 mld) altrimenti avrebbero potuto non bastare per le opere programnate



In sintesi: la definitiva approvazione del progetto e’ avvenuta nell’ambito di un più generale negoziato tra governo e regione per addivenire al formale accordo sull’utilizzo di fondi strutturali europei. Senza l’iniziativa del MIT la rimodulazione dell’utilizzo dei fondi Fesr per ricomprendere il progetto Valle Ufita non ci sarebbe mai stata perché la regione aveva dedicato quei fondi ad altri progetti’’



Così Gianfranco Rotondi, presidente della Dc e deputato avellinese di Fdi, risponde al governatore campano De Luca che aveva accusato il governo di assumere meriti non propri sul finanziamento del polo logistico di valle Ufita