Autocarro perde il carico di frutta: traffico bloccato sulla provinciale Attivati i servizi per la pulizia della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Questo pomeriggio, a Paternopoli, una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Montella è intervenuta sulla rampa di accesso alla Strada Provinciale 261, dove un autocarro cassonato si è fermato a causa della perdita del carico di frutta trasportato. Per garantire la sicurezza degli automobilisti, la viabilità è stata temporaneamente deviata. Attivati i servizi per la pulizia della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.