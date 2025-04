Truffa in abitazione riuscita in pieno giorno a Grottaminarda: si indaga Ad agire una banda composta da almeno tre persone

Ammonterebbe ad oltre mille euro, il bottino ancora in via di quantificazione di una truffa consumata in pieno giorno a Grottaminarda in un'abitazione di parco di rione Giardino, meglio noto come parco Sciarappa.

Ad agire secondo le poche notizie trapelate dagli abitanti del luogo, una banda composta da almeno tre persone tra cui una donna.

Malviventi fuggiti con il denaro, prima dell'arrivo dei carabinieri. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.