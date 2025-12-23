Ariano, D'Amato: "Multe a raffica e repressione senza dialogo, così non va bene" "Un approccio che sembra più orientato a fare cassa che garantire sicurezza"

Il periodo natalizio dovrebbe essere un tempo di comunità, solidarietà e serenità. Un momento in cui le istituzioni sono chiamate a servire i cittadini, non a colpirli. Invece, assistiamo a una repressione sistematica fatta di multe a raffica, controlli punitivi e assenza totale di buon senso".

E' quanto scrive in una nota il presidente Uca Confiap Manfredi D'Amato.

"Un approccio che sembra più orientato a fare cassa che garantire sicurezza. La sicurezza stradale è un valore fondamentale, ma la repressione senza dialogo, senza proporzionalità non è sicurezza: è distanza tra istituzioni e cittadini.

Chiediamo al comandante dei vigili e all'amministrazione: più buonsenso e meno accanimento, più prevenzione e meno sanzioni automatiche, più presenza educativa e meno repressione cieca.

Multare indiscriminatamente famiglie, lavoratori e giovani - continua D'Amato - durante le festività non migliora la sicurezza, ma alimenta sfiducia e rabbia, soprattutto dopo un periodo di continui disagi per i lavori che hanno interessato l'intero centro storico.

Le regole vanno rispettate si. Ma anche il potere va esercitato con responsabilità, equilibrio e umanità. Questo comunicato non è contro la legalità. E' a favore di una legalità giusta, intelligente e al servizio delle persone. Il Natale non sia un periodo di paura, ma di rispetto reciproco".