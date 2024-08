Marian vive in strada con un neonato di un mese, l'appello al sindaco Nargi Emergenza abitativa ad Avellino, l'appello alle istitizioni

Marian è uno degli abitanti di Valle, viveva in una delle palazzine andate a fuoco e dichiarate ormai inagibili del Comune. Oggi si trova senza una casa insieme alla moglie e ai suoi tre figli, l'ultimo ha solo un mese di vita. Questa mattina si è recato alla Caritas per chiedere aiuto, ma naturalmente gli operatori possono dare loro assistenza temporanea ma non una sistemazione definitiva. Marian, da circa 20 anni in Italia, lancia un appello al Comune di Avellino e si rivolge al sindaco Laura Nargi. “Ti prego, aiutami – dice – sono senza una casa, non posso più vivere in strada con 40 gradi, i miei piccoli soffrono e tra poco dovranno andare a scuola”.