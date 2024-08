VIDEO | Avellino: l'attesa in città per il concerto di Sal Da Vinci Le sensazioni degli avellinesi verso l'appuntamento di questa sera e sul Ferragosto

Poche ore al concerto di Sal Da Vinci in Piazza della Libertà ad Avellino: ultimi dettagli verso lo spettacolo "UniverSal tour" in programma dalle 22. "Avellino vivrà una serata all'insegna della migliore tradizione musicale italiana tra grandi classici e brani inediti. - ha sottolineato il sindaco Laura Nargi nella nota ufficiale di presentazione dell'evento - Mi aspetto un'ottima risposta di pubblico dagli avellinesi e da chi vorrà raggiungerci da fuori". In città ecco le sensazioni verso il concerto. Da una parte la richiesta di un qualcosa di più per il futuro, dall'altra l'attenzione su altri temi con il gradimento su quanto proposto nei giorni di Ferragosto.