Franza a Petitto: "Non ha capito, mai chiesto il commissario all'Alto Calore" Il sindaco di Ariano: iniziativa condivisa con l'avvocato Lenzi per portare il caso Irpinia a Roma

"Petitto strumentalizza una questione seria. Non ha capito la nostra iniziativa". Così il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, che contesta la ricostruzione fatta dal consigliere regionale dell'iniziativa dei sindaci della Valle Ufita sull'emergenza idrica. "Il nostro obiettivo - spiega Franza - è far uscire la vertenza acqua dal perimetro localistico e farla diventare un caso nazionale come l'emergenza Sicilia. Una emergenza che si protrae da anni, lo spirito era questo".

Il sindaco di Ariano Irpino aggiunge: "E' una iniziativa nata dal basso per portare la questione al di fuori dei confini provinciali. Per questo mi sono rivolto al commissario straordinario per l'emergenza idrica. E non parlo di commissario ad acta per l'Alto Calore, non l'abbiamo mai chiesto. Petitto non ha compreso. Una emergenza si affronta con poteri straordinari, non abbiamo mai chiesto il commissariamento dell'Alto Calore ma una nuova figura straordinaria che affronti questa emergenza. Anzi, questa iniziativa è stata condivisa con l'avvocato Lenzi che guida in questa fase l'ente. Non ci interessano le polemiche politiche e nemmeno è il caso di ricostruire ora la storia di un ente su cui tutti hanno responsabilità dal punto di vista politico. In questa fase si richiede serietà e sobrietà, doti richieste a amministratori e politici che rappresentano le istituzioni proprio alla luce della gravità della situazione".