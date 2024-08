Concerto Sal Da Vinci, Nargi: "Notte magica, entusiasmo alle stelle" Il sindaco di Avellino: "Non era semplice organizzare un evento del genere in pochi giorni"

"Il concerto di Sal Da Vinci conquista letteralmente Avellino, in una magica notte all’insegna della migliore musica italiana". Così l'Amministrazione Comunale rimarca le presenze registrate per l'evento di ieri in Piazza della Libertà: "Migliaia di fan, ieri sera, hanno gremito gli spazi organizzati dall’Amministrazione comunale di fronte al palco di Piazza della Libertà, Corso Vittorio Emanuele e via De Sanctis, per assistere alla performance del poliedrico cantante partenopeo, abilmente accompagnato dall’orchestra di 35 elementi del maestro Andrea Pennino".

Il sindaco: "Risposta che ci inorgoglisce"

"Abbiamo registrato una partecipazione ed un entusiasmo davvero alle stelle. - ha affermato il sindaco di Avellino, Laura Nargi, tramite nota ufficiale - Il Concerto di Sal Da Vinci, che ringrazio, ha incendiato i cuori di migliaia di persone. Questa grande risposta di pubblico ci inorgoglisce, perché non era semplice organizzare un evento del genere in pochi giorni. Un plauso alle forze dell’ordine per il grande lavoro svolto affinchè, anche sul versante della sicurezza, tutto funzionasse per il meglio. È stata davvero una notte magica. Questo concerto ha impreziosito una programmazione ferragostana che proseguirà nei prossimi giorni e sino a settembre".