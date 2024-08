Movida violenta e fracassona, la denuncia dei residenti di via De Conciliis Vandali scatenati: svuotato anche un estintore. La rabbia di chi si sente vittima dei balordi

Avellino alle prese con gli eccessi della movida. Vandali scatenati nella notte appena trascorsa in Via De Conciliis: dopo aver divelto la porta di un garage privato, i balordi hanno svuotato l'estintore a terra.

"È questa la movida avellinese? Nessun controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine - è la denuncia del residente che stamattina si è ritrovato con l'amara sorpresa, segnalando l'accaduto -. Noi in balìa dei vandali, abbiamo anche difficoltà a rientrare a casa. Via De Conciliis è diventata una discoteca all'aperto con dei bar che trasmettono musica da altoparlanti posti fuori dai locali. È permesso mettere fuori i bar mettere altoparlanti con musica ad alto volume per attirare i ragazzi?".