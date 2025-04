Raccolta imballaggi in carta e cartone attività commerciali: cambia orario La comunicazione di Irpiniambiente

Irpiniambiente informa che a partire da oggi, lunedì 14 aprile 2025, la raccolta degli imballaggi in carta e cartone per le attività commerciali ad Ariano Irpino sarà effettuata nel turno pomeridiano, dalle ore 12:20 in poi.

Viene rivolto un invito agli esercenti ad esporre il materiale poco prima dell’orario previsto, per garantire un servizio ordinato ed efficiente