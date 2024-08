Melillo: "Non servono prediche ma ben altro per arrivare al cuore dei giovani" "Dobbiamo prenderne coscienza, anche nell'approccio che abbiamo nelle parrocchie e fra di noi"

"Il mondo è cambiato molte volte e sta continuando a cambiare. Una sorta di rinnovamento continuo. Uno scenario difficile. Ma con la fiducia alimentata dal vangelo il nostro modo di essere umani, perchè dobbiamo tornare ad essere umani, di vivere, di lavorare, ci aiuta anche a stabilire relazioni autentiche."

Lo ha detto il vescovo Sergio Melillo in occasione dell'avvio del convegno ecclesiale ad Ariano Irpino, che quest'anno ha scelto come location il complesso Incontro in via Foresta alle porte della città.

Sguardi di speranza è il tema di questo cammino che vedrà radunati fino al prossimo 1° settembre presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, fedeli laici. Relatori della prima giornata: don Leonardo Lepore docente di teologia biblica presso la Pftim San Luigi e Lucio Romano docente di bioetica diocesi di Napoli.

"Sono tante le paure che attraversano il mondo - ha continuato Melillo - dobbiamo prenderne coscienza, anche nell'approccio che abbiamo nelle nostre parrocchie e fra di noi. Ci sentiamo sprovveduti e impauriti. Continuiamo a macinare parole, prediche, catechesi, con linguaggi che non parlano più al cuore di nessuno, soprattutto alle nuove generazioni. Basta guardarci intorno. Quanti giovani sono qui in mezzo a noi? E loro sono il futuro e anche il presente delle nostre realtà pastorali e delle difficili aree interne."