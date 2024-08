VIDEO | Bomba d’acqua su Avellino, si allaga l’autostrada: traffico in tilt Non è la prima volta che il raccordo Salerno-Avellino si trasforma in una piscina

La bomba d'acqua che nel pomeriggio si è abbattuta su diverse zone della Campania ha provocato seri disagi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Intorno alle 16.30 l'acqua ha letteralmente invaso la carreggiata in direzione Salerno, mandando in tilt la circolazione nei pressi dello svincolo di Avellino.

I terreni adiacenti all'autostrada non sono riusciti a recepire l'enorme quantità di acqua caduta in pochi minuti, provocando un effetto "cascata" che ha trascinato anche fango e detriti sull'autostrada. In alcuni tratti la corsia di destra è stata letteralmente inondata, costringendo gli automobilisti a viaggiare esclusivamente sull'altra corsia per evitare di restare impantanati.

La situazione, fortunatamente, è tornata alla normalità nel giro di poco ma la circolazione ha subito rallentamenti ed è rimasta a lungo congestionata. Non è la prima volta, tra l'altro, che il raccordo Salerno-Avellino si allaga a seguito di abbondanti precipitazioni. Una situazione pericolosa, per la quale urgono interventi di manutenzione e messa in sicurezza.