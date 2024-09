Il cardinale Zuppi a Montevergine: "Accogliere significa dare e ricevere vita" Il presidente della CEI: "Qualcuno pensa che accogliere tutti sia pericoloso"

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ha raggiunto il Santuario di Montevergine per la Solennità di Santa Maria. "Il primo settembre rappresenta due motivi personali: il primo è Sant'Egidio, sono cresciuto nella comunità di Sant'Egidio, il secondo è che cinque anni fa il Papa all'Angelus disse che tra i cardinali c'era pure uno che stava a Bologna e l'altro grande motivo di questo giorno è che il primo settembre del 1939 iniziava la Seconda Guerra Mondiale. Non abbiamo capito, non abbiamo imparato, forse bisogna andare un po' a scuola e cercare di ricordarsi di lezioni così tragiche, terribili su cui è nata l'Europa per non spendere quella sofferenza e per evitarne altre. - ha affermato il presidente della CEI - Lo domandiamo a Maria. Ho trovato delle parole di un canto popolare. Proverò a leggerlo. 'C'è il cannone che chiede la pace' e lo domandiamo per l'Ucraina, per la Terra Santa, per il Sudan. Lo chiediamo per tutti i conflitti dove il fratello alza le mani contro il suo fratello".

"Casa di grande accoglienza per tutti"

"Preparandomi un po' ho capito che questa è una casa di grande accoglienza per tutti. - ha aggiunto il cardinale Zuppi - Qualcuno pensa che accogliere tutti sia pericoloso, invece vuol dire dare vita e ricevere vita. Sono tutti figli e una madre sa bene anche le differenze e le difficoltà dei figli, ma sono sempre figli e come tali li tratta. Le aree interne? sono un problema a prescindere dalla scelta (sull'autonomia differenziata, ndr) che si farà. Negli incontri a cui ho partecipato anche a Benevento è emerso quanto siano una realtà da radici profonde del nostro Paese, rappresentano il 40 per cento, rischiano di diventare disabitate e restare indietro, mentre aiutate possono rappresentare al contrario una nuova ricchezza".