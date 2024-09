Ariano: per la la prima volta una scuola diocesana di formazione socio-politica A dare l'annuncio il vescovo Sergio Melillo

"Al termine del convegno ecclesiale diocesano, giornate dense di riflessioni sul senso dell’uomo nella storia, sull’annuncio, sul nostro ruolo di cristiani nel mondo, dopo un percorso di discernimento e di studio, desidero condividervi la decisione di istituire una scuola diocesana di formazione socio-politica." A dare l'annuncio è stato il vescovo Sergio Melillo.

"Questa scuola nasce dall’urgenza di formare e sensibilizzare la nostra comunità sul ruolo che ciascuno può e deve svolgere nella società, promuovendo i valori del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa perché, “Come cattolici… non possiamo accontentarci di una fede marginale, o privata. Ciò significa non tanto di essere ascoltati, ma soprattutto avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito pubblico.” (Papa Francesco, Discorso alla cinquantesima settimana sociale a Trieste, 7 luglio 2024)

L’apertura ufficiale della scuola è prevista per giovedì 24 ottobre, alle ore 17:30 al centro pastorale “San Francesco” di Ariano Irpino, dove sarà presentato il progetto di questo cammino formativo e di crescita ecclesiale.

La scuola sarà articolata in diverse tappe e macro aree tematiche, con l’obiettivo di approfondire la partecipazione politica, il lavoro, l’impresa e lo sviluppo del mezzogiorno, con particolare attenzione alle sfide che le aree interne, come la nostra Irpinia, devono affrontare. Esperti di alto livello ci accompagneranno in questo itinerario, offrendo contributi preziosi e stimolanti.

Invito, inoltre, tutti coloro che desiderano impegnarsi concretamente in questo percorso, a partire dal clero - conclude Melillo - a contattarmi direttamente per collaborare a questa iniziativa. In attesa di incontrarvi vi chiedo d pregare affinché questa iniziativa possa portare frutti abbondanti per il bene comune e per la nostra amata Chiesa.