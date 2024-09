Servizio civile, si parte: 54 volontari in forza al Comune di Avellino Questa mattina, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, l’avvio del progetto

Parte il Servizio civile universale al Comune di Avellino. Questa mattina, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, alla presenza del sindaco, Laura Nargi, e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Lucia Forino, è stato dato ufficialmente l’avvio alla misura del Ministero per le Politiche giovanili, che quest’anno impegnerà per l’ente di Piazza del Popolo 54 volontari, coordinati da 9 operatori locali di progetto. Tutti ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che saranno operativi nei settori e luoghi del Comune di Avellino. Dal Casino del Principe al Campo Coni, da Villa Amendola, ed ovviamente presso la Casa comunale.

«Dedicare un anno di vita al servizio della comunità e del territorio è una scelta volontaria densa di amore e di rispetto per il prossimo e rappresenta la migliore e più alta modalità di promozione dei valori fondativi della nostra amata Repubblica. – dichiara il sindaco Laura Nargi - Sono le azioni concrete, la cura e il tempo che dedicate agli altri, che rendono i ragazzi a tutti gli effetti cittadini di questo straordinario Paese. I nostri giovani rappresentano un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico della nostra città. Sono certa che faranno tesoro di questa esperienza di servizio, sacrificio e dedizione». – conclude -

«Siamo certi – afferma l’assessore Lucia Forino – che i giovani volontari sapranno fornire un contributo fattivo al buon funzionamento dell’ente e che sapranno adottare un comportamento idoneo e rispettoso del suo decoro. Sarà per loro un’esperienza di crescita, un percorso che non solo consentirà di accedere ad un contributo economico, ma anche di maturare crediti per il proprio futuro. Un servizio – conclude l’assessore alle Politiche giovanili – svolto per la crescita di Avellino, la loro città».