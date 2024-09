Camminata Rosa, l'annuncio di Nargi: "Apriremo presto il Centro per l'Autismo" "È ancora chiuso, ma noi lo apriremo, l'abbiamo promesso. Lo faremo presto"

Grande partecipazione per la "Camminata Rosa". Il via da Mercogliano, in viale San Modestino alle 8.30, per la decima edizione che, tra tante novità, tappe e sorprese lungo il percorso, terminerà ad Avellino alla chiesa "Maria Santissima di Montevergine" per la celebrazione religiosa e il gran finale: alla "Camminata Rosa" hanno preso anche i primi cittadini di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, di Avellino, Laura Nargi, e tanti altri sindaci e autorità locali. Tappa anche al Centro per l'Autismo e per la struttura di via Serroni arriva l'annuncio: "È un giorno importante e simbolicamente vi ho voluto accogliere dinanzi al Centro per l'Autismo. Quanto fate da ormai dieci anni è fondamentale per le donne e per gli uomini della nostra comunità di Avellino e dell'Irpinia. Vi ringrazio nuovamente insieme allo straordinario Carlo Iannace. Prevenzione è la parola d'ordine alzando l'attenzione su questo tema. Ho avuto un'esperienza personale in famiglia e so tutta la determinazione che esprime nel suo lavoro, dà sempre più lanciando il cuore oltre l'ostacolo", ha affermato Nargi.

"Non mi piace la parola promessa, lo faremo, lo faremo presto"

"Il Centro per l'Autismo è ancora chiuso, ma noi lo apriremo, l'abbiamo promesso. Non mi piace la parola 'promessa', lo faremo, lo faremo presto e grazie anche a tutto quello che avete fatto in questi anni per tenere alta l'attenzione. - ha aggiunto il sindaco del capoluogo irpino - Grazie all'esercito di donne e di uomini per questa battaglia. La forza e la determinazione delle donne è grande. Sono il primo sindaco donna della città di Avellino e so che noi donne con la nostra determinazione e caparbietà superiamo le battaglie e le vinciamo tutti insieme".