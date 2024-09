Aree adiacenti sede distaccata Convitto di Avellino: ok messa in sicurezza Intervento di pulizia e manutenzione delle aree da parte della provincia

Gli uffici competenti della Provincia hanno provveduto a mettere in sicurezza le aree adiacenti la sede distaccata del Convitto Nazionale “Colletta” di via Zigarelli ad Avellino, dove è stato rinvenuto materiale sul quale sono in corso campionamenti da parte dell’Arpac.

Tale materiale, cinque parti di lastre di copertura di dimensioni ridotte - è stato ritrovato in seguito a un intervento di pulizia e manutenzione delle aree.

Tecnici dell’Arpac hanno già effettuato sopralluoghi nei giorni scorsi accompagnati da personale dell’Ente.

Nel corso dei sopralluoghi non sono stati riscontrati rischi. In ogni caso, gli uffici della Provincia

hanno provveduto alla messa in sicurezza.