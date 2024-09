Destinati 17 milioni di euro all'Irpinia per potenziamento strutture sportive Ecco tutti i comuni interessati alle assegnazioni per la riqualificazione degli impianti

"L’impegno del governo per la provincia di Avellino ha fatto sì che, nell’ambito dell’accordo per la coesione, stipulato ieri tra la premier Giorgia Meloni ed il presidente Vincenzo De Luca, trovassero il giusto accoglimento le richieste di 26 comuni della provincia di Avellino per la riqualificazione degli impianti sportivi, e questa è una ottima notizia. Il governo assegna alla Campania un totale di 6,5 miliardi, tra fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e fondo di rotazione, per investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio, oltre a quelli già impegnati in altri programmi di sviluppo a partire dall’area di Bagnoli - ex Italsider". Ad annunciarlo in una nota è la presidente provinciale di Fratelli d'Italia Ines Fruncillo.

Questi, nel dettaglio, i comuni irpini interessati alle assegnazioni per la riqualificazione degli impianti sportivi:

Avellino - Via San Pio da Pietralcina 1.500.000 €

Avellino - Borgo Ferrovia 700.000 €

Bagnoli Irpino 700.000 €

Baiano 699.434 €

Calabritto 627.132 €

Calitri 559.500 €

Caposele 414.000 €

Casalbore 693.000 €

Castelfranci 700.000 €

Cervinara 680.000 €

Greci 700.000 €

Lioni 425.000 €

Mirabella Eclano 131.220 €

Montecalvo 700.000 €

Montefalcione 583.325 €

Montoro 700.000 €

Morra de Sanctis 693.620 €

Prata di Principato Ultra 595.000 €

Santo Stefano del Sole 499.000 €

Savignano Irpino 600.000 €

Solofra 490.775 €

Sperone 700.000 €

Summonte 121.000 €

Taurasi 700.000 €

Torella dei Lombardi 700.000 €

Torre le Nocelle 660.000 €

Zungoli 653.800 €

Una prima quota, pari a 582,18 milioni è stata assegnata nel 2021 su progetti di immediato avvio. Successivamente, per rispondere alle esigenze emerse dal territorio, si è proceduto, ai sensi dei decreti-legge n.60/2024 e n. 76/2024, ad assegnazioni puntuali del FSC 2021-2027 per il completamento degli interventi della precedente programmazione soprattutto di competenza dei Comuni (388 milioni), per il risanamento e la riqualificazione dell’area di Bagnoli-Coroglio (1.218 milioni), per interventi infrastrutturali strategici e di pronta cantierabilità in campo ambientale, trasportistico e culturale (1.973 milioni), e, non ultimo, per rispondere all’emergenza bradisismo nell’area dei Campi Flegrei (206 milioni).

Dei 6,5 miliardi programmati per la Campania il governo aveva già finalizzato 4,3 miliardi, a cui si aggiungono oggi i 2,2 miliardi di euro per il finanziamento di 181 interventi negli ambiti della riqualificazione urbana, incluso il potenziamento delle infrastrutture sportive, della salute, con interventi infrastrutturali sugli ospedali regionali, e della competitività delle imprese. Gli impianti sportivi consentono attraverso la pratica delle discipline di divulgare e consegnare alle comunità valori sani. Il Governo Meloni si conferma attento alle esigenze del territorio con straordinaria concretezza e soddisfa le richieste che hanno l’obiettivo di migliorare il benessere collettivo.