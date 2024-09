Avellino: via Pini in totale abbandono, la segnalazione dei residenti Alberi non potati, rifiuti ed erbacce ovunque

La segnalazione arriva dai residenti di via Aldo Pini, strada che conduce all'Autostazione. Una via senza uscita, che di sera diventa un bivacco per i giovani che abbandonano ogni tipo di rifiuto, anche bottiglie di vetro. In più, i cittadini segnalano l'abbandono del verde pubblico. Alberi da sfoltire pericolosi sia per gli automobilisti che per i pedoni ed erbacce lasciate in totale abbandono.

" bisognerebbe sfoltire gli arbusti dai rami eccedenti, indispensabile non solo per il benessere delle piante e per il decoro delle stesse ma anche per garantire la visibilità per quanti, uscendo da strade o cortili privati, potrebbero vedersi ristretta la visuale".