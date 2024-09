Truffe agli anziani: prosegue la campagna di sensibilizzazione nelle chiese Oggi a Torella dei Lombardi, in programma altri incontri da parte dei Carabinieri

Prosegue nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffe agli anziani. A Torella dei Lombardi, al termine della messa celebrata da monsignor Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuto per offrire utili consigli su come difendersi dalle truffe, fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età più anziana.

Oggi a Torella dei Lombardi, altri incontri in programma

"Alla presenza anche di autorità locali, il luogotenente ha ribadito in modo sintetico ma esaustivo l’importanza di adottare semplici accorgimenti per riconoscere i comportamenti fraudolenti adottati dai truffatori, con una raccomandazione principale: chiamare sempre il numero di emergenza 11”, attivo 24 ore su 24, prima di effettuare pagamenti o consentire l’accesso in casa a persone sconosciute. - si legge nella nota diffusa - L’incontro, accolto con grande partecipazione e apprezzamento, sarà replicato anche in altri comuni della provincia, dove i Carabinieri continueranno a sensibilizzare la popolazione su questo tema delicato".