Addio a Gabriele Lucido, Melchionna: "Un esempio straordinario per tutti noi" Il cordoglio da parte del dirigente della Cisl Campania

"Cordoglio per la scomparsa dell’amico Gabriele Lucido". Ecco il messaggio di cordoglio da parte di Mario Melchionna. "Con profondo dolore, mi unisco al lutto per la scomparsa del caro amico Gabriele Lucido. - si legge nella nota del dirigente della Cisl Campania - La sua dedizione e il suo impegno instancabile nei confronti della comunità resteranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Ho avuto l'onore e il privilegio come segretario della Cisl di essere spesso protagonisti insieme in attività di volontariato e sostegno ai più bisognosi. La sua presenza, il suo entusiasmo e la sua dedizione hanno sempre rappresentato un esempio straordinario per tutti noi.

In ogni gesto, Gabriele ha incarnato i valori di solidarietà, altruismo e compassione e che sono stati alla base della sua missione. Il suo contributo, sempre animato da una profonda umanità, ha reso la Misericordia un punto di riferimento per tanti, nei momenti più difficili. Oggi mi stringo attorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, offrendo loro le mie più sincere e affettuose condoglianze. La scomparsa di Gabriele lascia un vuoto profondo, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso le opere che ha contribuito a realizzare e attraverso l'insegnamento che ha lasciato a tutti noi. Che possa riposare in pace. Ciao Gabriele".

Foto: pagina ufficiale Facebook Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia