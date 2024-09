I commercialisti donano 5mila euro alla Caritas di Avellino Un gesto di solidarietà per i più deboli

L'Ordine dei Commercialisti dona 5mila euro alla Caritas Diocesana di Avellino. La consegna è avvenuta presso la sede dell’Ordine alla presenza di don Vitaliano Della Sala e del presidente dell'Ordine dei Commercialisti, Mario Lariccia. "Abbiamo intrapreso un percorso di solidarietà perché riteniamo che il commercialista non debba soltanto svolgere la propria attività in ufficio ma debba anche rappresentare uno strumento per arrivare a dei risultati maggiori in termini di assistenza e anche di sensibilizzazione per quanto riguarda i problemi del territorio – ha detto Lariccia”. Don Vitaliano Della Sala ha parlato della difficile situazione della Caritas.

"La Caritas - ringrazia l'ordine dei commercialisti per questa bella iniziativa. È uno dei tanti gesti di solidarietà che la nostra terra fa nei confronti dei più bisognosi - ha affermato - la somma donata sarà utilizzata per acquistare dei buoni pasto da distribuire alle famiglie in difficoltà, per la mensa e per il dormitorio. Il dormitorio è pieno da prima dell'estate e ovviamente facciamo fatica a sistemare le persone che si appoggiano lì provvisoriamente. Noi accogliamo tutti con gioia; tuttavia le istituzioni dovrebbero, insieme con noi, trovare una strada per dare una sistemazione definitiva a queste persone per liberare i posti e fare spazio ad altre persone bisognose. Per quanto riguarda la mensa, sono un centinaio i pasti al giorno che offriamo agli ospiti sia quelli della struttura sia quelli che vengono da fuori. A questi si aggiungono alcuni anziani ai quali portiamo il pasto quotidianamente".