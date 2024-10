Lo sviluppo delle aree interne: il 24 ottobre convegno ad Avellino "Biodiversità e sviluppo sostenibile: le aree interne come modello di resilienza"

Giovedì 24 ottobre, alle 17, al Salone Curia del Palazzo Vescovile in Piazza Libertà ad Avellino si terrà il convegno dal titolo "Biodiversità e sviluppo sostenibile: le aree interne come modello di resilienza". All'evento, che sarà moderato dal direttore di OttoChannel, Pierluigi Melillo, prenderanno parte il Vescovo di Avellino, S.E. Monsignor Arturo Aiello, Annamaria De Stefano, il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, e il consigliere comunale Amalio Santoro.

"Il convegno avrà come tema centrale lo sviluppo delle aree interne della Campania, con un focus particolare sull'agricoltura e la zootecnia come settori trainanti per l'economia locale. Alla luce dei cambiamenti climatici, che impongono sfide senza precedenti, si esploreranno strategie innovative per incentivare le piccole produzioni locali, promuovere la biodiversità e valorizzare le tipicità delle realtà rurali. L'obiettivo è coniugare lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente, puntando su prodotti genuini, tradizioni culturali e bellezza paesaggistica come elementi distintivi e attrattivi per un nuovo modello di crescita sostenibile. Il convegno rappresenta una riflessione sulla grande scommessa di rilanciare l'economia delle aree interne, preservandone l'identità e rendendole resilienti ai cambiamenti globali".