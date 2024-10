G7: La moglie del ministro canadese suona l'organo storico a Montevergine L'Abate Riccardo Luca Guariglia ha accolto la delegazione guidata da Piantedosi

L'altra faccia del G7. Un momento davvero intenso ed emozionante, quello vissuto stamane all'interno dell'Abbazia del Loreto a Mercogliano dove l’Abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia ha accolto calorosamentela delegazione canadese con la first lady Jolene Richard moglie del Ministro Dominic LeBlanc.

Una giornata da incorniciare: la visita al prestigioso Palazzo Abbaziale di Loreto curata da Emanuele Mollica, un brindisi con l'Anthemis e poi la tappa sulla montagna, al Santuario di Montevergine per far visita a Mamma Schiavona ed ammirare i tesori del museo Abbaziale. E proprio qui nella Basilica Cattedrale la first lady canadese ha voluto suonare l’organo storico della chiesa e soffermarsi a pregare dinanzi alla Madonna nera.

Così l'Abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia:

"Ringrazio il ministro Matteo Piantedosi per questa sua straordinaria iniziativa.Il G7 Italia in Irpinia rappresenta un occasione importante per portare alla luce in un contesto internazionale i valori , delle aree interne ricche di storia, cultura religiosa e arte.

Un modo per far conoscere il lavoro eccellente di tante imprese portato avanti con caparbietà e amore in condizioni spesso particolarmente sfavorevoli"