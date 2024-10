Avellino: conferenza del centro psicosintesi al circolo della stampa "La scoperta del sè, collaborare con il piano dell'anima"

"La scoperta del sè: collaborare con il piano dell'anima". E' il titolo della conferenza promossa dal centro psicosintesi di Avellino.

L'appuntamento è in programma domani, venerdì 4 ottobre alle ore 18.30 al circolo della stampa di corso Vittorio Emanuele di Avellino. Relatrice Annalisa Gemma Gasperi vice presidente dell'istituto di psicosintesi direttrice del centro di Bolzano, counselor e conduttrice di gruppi, formatrice dell'istituto ed insegnante.

"La ricerca del nostro sè interiore e la sua scoperta costituiscono l'esperienza più affascinante ed il traguardo più importante dell'esistenza umana.

Come affermava Roberto Assagioli, "il se personale realizza solo un aspetto, un lato, frazione del sè spirituale", ovvero sentiamo dentro di noi la necessità di connetterci a una dimensione più ampia di noi stessi per vivere in pienezza.

La collaborazione con il progetto dell'anima ci conduce ad una vita più autentica e armoniosa, in sintonia con la nostra natura più vera. "La ghianda sa, senza alcun insegnamento come diventare una quercia perfetta". Edward Bach