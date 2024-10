G7 Italia a Mirabella: pienone nelle strutture ricettive del territorio A Casa Reale Sturno, la rinomata struttura riservata interamente alle forze dell'ordine

Via vai di auto ministeriali scortate da carabinieri, polizia e guardia di finanza lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino e nei comuni limitrofi. In tanti hanno notato anche stamane, incolonnati nel traffico, il passaggio della alte cariche dello Stato nei viaggi di andata e ritorno dai vari alberghi e ristoranti della città. Strutture ricettive che hanno registrato il pienone in queste giornate mostrando grande accoglienza e capacità professionali da parte dei gestori delle varie attività. Coinvolti anche molti B&B.

Dalla Valle del Calore, Castel del Lago, Venticano e zone limitrofe. A Casa Reale Sturno la rinomata struttura, fiore all'occhiello della Valle Ufita riservata interamente alle forze dell'ordine. Coinvolti gli hotel di Ariano Irpino e Grottaminarda tutti come sempre in grande stile, cura meticolosa e straordinaria accoglienza. Ministri, staff organizzativo, Giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, reparti speciali, servizio scorta.

E' anche questa un'altra faccia del G7 Italia. Una boccata d'ossigeno seppur passeggera per le attività alberghiere e ristorative delle aree interne comunque significativa e preziosa in questi tempi di forte crisi per ogni settore.