Alle 20 la veglia di preghiera per Raffaele al Duomo di Avellino "Un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza"

"Una veglia di preghiera per Raffaele": il MID (Movimento Italiano Disabili -Coordinamento Regione Campania) e la Diocesi di Avellino ricordano l'appuntamento dalle 20 alle 21 al Duomo dedicato a Raffaele Capolupo, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati dopo l'incidente stradale a pochi metri dallo stadio "Partenio-Lombardi".

"Un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza, allle autorità locali, alla Curva Sud dello stadio "Partenio-Lombardi", all’U.S. Avellino, "ai Biancoverdi Insuperabili APS" e ai familiari di Raffaele per affidare tutti insieme al Signore le nostre suppliche affinché possa presto stare bene. Con questa iniziativa anche le persone con disabilità iscritte al MID, tifose dell’Avellino, vogliono tifare per lui, grande supporter dei lupi. Successivamente al momento di preghiera apporremo anche noi uno striscione dinanzi lo stadio dedicato a Raffaele per fargli sentire tutto il nostro tifo e far sentire lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza in questo momento per lui di forte coraggio. auspichiamo nella partecipazione di tutti": si legge nella nota diffuda dal MID.

Foto: MID Regione Campania