Malattie vascolari: al "Moscati" l'elite della medicina internazionale "Docenti universitari, primari, dirigenti della Regione e tante eccellenze campane e non solo"

Appuntamento all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino con il congresso regionale della Campania 2024 della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV). Curato da Maria Amitrano, direttore del dipartimento medico del nosocomio avellinese e presidente regionale della SIAPAV, l’evento di quest’anno, che si terrà domani, a partire dalle ore 9, nell’aula magna della Città Ospedaliera, "non solo affronterà tutte le più attuali tematiche di medicina vascolare, ma punterà i riflettori sull’anziano con pluripatologie e sulle ultime novità per il trattamento chirurgico": si legge nella nota. Ad aprire i lavori saranno il direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, il Presidente Nazionale SIAPAV, Romeo Martino, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto. Diviso in 6 sessioni, il congresso si articolerà in discussioni, tavole rotonde e letture magistrali.

"Occasione di confronto e di aggiornamento"

"Le adesioni di relatori e partecipanti sono state al di sopra di ogni aspettativa. - sottolinea Amitrano - Al "Moscati" si ritroveranno docenti universitari, primari, dirigenti della Regione e tante eccellenze campane e non solo. Ci sarà, ad esempio, anche Anna Falanga, ricercatrice di origini irpine di fama internazionale e direttore del dipartimento di medicina trasfusionale e ematologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Sarà un’occasione di confronto e di aggiornamento importante non solo per gli specialisti della materia, ma anche per i giovani medici ai quali sarà offerta una significativa opportunità formativa".