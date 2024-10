Avellino, Morsa: "Azienda Moscati ancora senza direzione sanitaria" "Occorre fare presto, il vuoto è sempre più evidente"

La funzione Ppubblica Cgil di Avellino, attraverso la segretaria generale Licia Morsa, ha indirizzato alla direzione strategica un'ennesima richiesta al fine di attivare un tavolo urgente sulla questione Moscati attualmente senza direttore sanitario.

“Non abbiamo saputo più nulla del direttore sanitario, posto vacante da oltre due mesi. E’ impensabile per un’azienda di rilievo nazionale non avere in servizio il direttore sanitario. Non si può attendere oltre! Tutte le anomalie di gestione rischiano di ricadere sui cittadini oltre che sui lavoratori!

Siamo in attesa del fabbisogno triennale oltre che dell’approvazione dell’atto aziendale da parte della regione Campania. Nessuna informativa sull’organizzazione per l’abbattimento delle liste d’attesa e nessun aggiornamento sui vari istituti contrattuali non ancora applicati a discapito del personale tutto. Nessuna comunicazione circa le esternalizzazioni dei servizi".