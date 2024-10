La Zeza di Mercogliano continua il suo viaggio di successo nel mondo La compagnia vola ad Oslo per prendere parte all'Impro festival

Dopo l'entusiasmante partecipazione al Columbus Day di New York e in vista dell'inizio delle prove ufficiali per la Zeza 2025, la compagnia vola ad Oslo per prendere parte all'Oslo Impro Festival, il Festival Internazionale del Teatro di Improvvisazione, che si svolge dal 12 al 19 ottobre nella capitale norvegese. L'evento accoglie performers e compagnie teatrali da tutto il mondo, offrendo workshop dedicati e numerosi spettacoli, confermandosi come una vetrina imperdibile per l'arte dell'improvvisazione teatrale.

La Zeza di Mercogliano è stata selezionata per esibirsi nella giornata dedicata al carnevale, portando in scena la tradizionale Canzone di Zeza e la vivacità dei suoi personaggi, tra cui Pulcinella Granturco, Zezaviola, Vicenzella, don Nicola, le pacchiane, i cacciatori, il giardiniere, il battistrada e l'immancabile Pulcinella.

Questa partecipazione segna un ulteriore passo avanti per la compagnia irpina, che dopo l'esperienza americana si affaccia ora su una piazza europea, dove condividerà il palcoscenico con gruppi provenienti da Sud America, Africa e Asia. La trasferta scandinava è stata resa possibile grazie al supporto della startup campana Koala, impegnata nel settore della condivisione energetica e guidata dal mercoglianese Emmanuele Petruzziello.

"È importante condividere il valore della nostra cultura, anche popolare, con il resto del mondo. La sfida in futuro non sarà più quella di andare via dalle nostre terre, ma di valorizzare e trasformare ciò che abbiamo," ha dichiarato Petruzziello.

"Sono questi i valori in cui Koala crede ed è la ragione per cui abbiamo voluto supportare il progetto." La Zeza di Mercogliano continua così a portare in alto il nome dell’Irpinia e a diffondere la bellezza delle sue tradizioni su palcoscenici internazionali, offrendo al pubblico un’esperienza culturale autentica e coinvolgente.