Cinzia Capone nominata vicepresidente del consiglio per la parità di genere La nomina è avvenuta ad Udine, nella suggestiva cornice di Palazzo Kechler

A Udine, nella suggestiva cornice di Palazzo Kechler, in occasione dell’apertura del digital security festival, l’avvocato Cinzia Capone, del foro di Benevento, è stata nominata Vicepresidente del Consiglio per la parità di genere.

A conferire l’incarico, su indicazione del direttivo nazionale, l’avvocato Anna Limpido presidente dell’ente di studio e monitoraggio dell’istituzione che si occupa di gender equity. M

Molto soddisfatta la legale irpina, originaria di Mirabella Eclano, che ha accolto l’incarico con un velo di emozione confermando il suo impegno per il contrasto ai fenomeni che aumentano la gender divide.

“Sono particolarmente emozionata per questo conferimento e per la possibilità di entrare in una realtà nazionale che si pone un nobile obiettivo per il quale ho sempre agito. D’ora in poi lo farò con una veste diversa e una maggiore capacità di azione grazie a questo incarico” - Così l’avvocato Capone a margine dell’iniziativa che l’ha vista protagonista in Friuli Venezia Giulia.