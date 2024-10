Clima pesante alla Denso, Fim-Fiom-Uilm- Fismic: "Basta pressioni psicologiche" Situazione sempre più difficile all'interno dello stabilimento di Pianodardine

Situazione sempre più difficile all'interno dello stabilimento Denso di Pianodardine dove i sindacati parlano di altissima tensione, come sottolinea il segretario provinciale della Uilm Gaetano Altieri per intimorire gli operai, fino a costringerli ad andare via. "Lettere di contestazione, licenziamenti e cassa integrazione", Un clima pesantissimo.

Fim-Fiom-Uilm- Fismic: "In un periodo già segnato da crisi economica, contratto di solidarietà e 150 esuberi. è inaccettabile che i lavoratori subiscano ulteriori pressioni psicologiche, lettere disciplinari e cambi di ruolo forzati. E' fondamentale ricordare che la dignità e i diritti dei lavoratori devono essere sempre tutelati, soprattutto in momenti difficili.

Si rinnova l'appello: "Chiediamo all'azienda di fermare immediatamente qualsiasi forma di pressione psicologica sui lavoratori e di garantire una gestione equa dei carichi di lavoro".