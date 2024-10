Misure a sostegno di studenti universitari con disabilità gravissima L'annuncio del garante della regione Campania Paolo Colombo

In esecuzione del decreto del ministero dell’università e della ricerca n. 1604 del 27 settembre 2024, è pubblicato sul sito di Adisurc, al seguente link https://www.adisurcampania.it/notizie/misure il sostegno

degli studenti universitari con di sabilita gr avissima aa 2024 2025 un

Avviso pubblico diretto a sostenere, mediante l’erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del ministero dell’università e della ricerca, il diritto allo studio degli studenti affetti da disabilità gravissima, attraverso un assegno di cura forfettario per la copertura di spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

L’avviso è riservato agli studenti universitari iscritti per l’a.a. 2024 /2025 presso le università e gli istituti di

alta formazione artistica e musicale aventi sede nella regione Campania.

La richiesta del contributo va presentata entro e non oltre il giorno 5 novembre 2024, con una delle seguenti modalità:

A mano o a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo corriere presso gli uffici dell’azienda per il diritto allo Studio in Via De Gasperi n. 45 a Napoli, a mezzo pec all’indirizzo a mezzo pec all’indirizzo adisurc@pec.itadisurc@pec.it; a mezzo ea mezzo e--mail all’indirizzo mail all’indirizzo assegnodicuassegnodicura@adisurcampania.ira@adisurcampania.itt. .

Eventuali richieste di assistenza vanno indirizzate all’indirizzo e--mail a mezzo mail a mezzo ee--mail all’indirizzo mail all’indirizzo (assegnodicura@adisurcampania.itassegnodicura@adisurcampania.it).