Nuove cure e ricerche sulla fibromialgia: focus a Mercogliano L'evento sarà l’occasione per presentare il nuovo ambulatorio di terapia del dolore

Un focus tra esperti ma aperto a tutti, anche ai non addetti ai lavori, per fare il punto su nuove cure e ricerche sulla fibromialgia. Dati, ricerche, nuove cure e percorsi di approccio a diagnosi e trattamento di una patologia articolata e complessa, saranno il tema di una giornata di approfondimenti.

“Fibromialgia il dolore al femminile” è il titolo del convegno in programma per domani, 26 ottobre 2024, presso l’auditorium “L. Marino” della Diagnostica Medica di Mercogliano.

Organizzato dal “Centro Integra”- terapia multimodale del dolore, dei Dottori Gabriele Pascale e Luca Pascale e dai responsabili di AFI (Associazione Fibromialgia Italia), il convegno rappresenta un appuntamento imperdibile, ad accesso libero per medici chirurghi, infermieri professionali, fisioterapisti, nutrizionisti, operatori sanitari e del benessere e società civile,per fare il punto sul tema.

Sarà il professore Carmine Malzoni, presidente del Malzoni Research Hospital ad aprire il convegno alle ore 9, con i saluti dell’ Avvocato Paola Belfiore, Amministratore Delegato del Malzoni Research Hospital e della Diagnostica Medica e del Dottore Maurizio Massetti, responsabile Scientifico “Afi Odv”.

“Si tratta della seconda edizione dell’evento, creato nel 2019 da nostro padre, il Dottore Sergio Pascale – spiega il Dottore Gabriele Pascale-. Nostro padre nella sua lunga carriera ha dedicato il massimo impegno nella cura del dolore cronico femminile appassionandosi anche alla grande sfida del trattamento della sindrome Fibromialgica.

Questo convengo, patrocinato dall’ Ordine dei Medici di Avellino, dal Comune di Mercogliano e dalla C.I.M.O.P. , vuole raccogliere dati e informazioni su una patologia che secondo le recenti stime interessa circa due milioni di italiani, nella maggior parte dei casi donne, la cui diagnosi è molto difficile e la gestione delle cure altamente articolata.

L’evento di domani sarà l’occasione per presentare il nuovo ambulatorio di terapia del dolore che aprirà’ in Diagnostica Medica, che garantirà sul territorio una serie di attività specifiche dedicate a questa patologia. Un ambulatorio che fornirà un punto di riferimento prezioso per tutti i pazienti Fibromialgici.”.

Per domani sono previsti gli interventi di massimi esperti moderati dalla Professoressa Ornella Piazza, dal Dottore Gabriele Pascale e del Dottore Luca Pascale.

La scaletta vedrà in sequenza, a partire dalle ore 9.30, gli interventi della Professoressa Rosella Tirri sulla “Diagnosi della sindrome fibromialgica, del Dottore Alessandro Laudani sulla “Terapia della Sindrome Fibromialgica – Linee Guida”, del Dottore Luca Imperatori sul “Ruolo della nutrizione e medicina integrata nella persona con fibromialgia”, della Dottoressa Annunziata Lombardi sul tema della “Cannabis terapeutica per la sindrome fibromialgica”, della Dottoressa Antonella Moretto dal titolo: “Fibromialgia: counseling, energie sottili e bioarchitettura. Ultimo intervento e conclusivo del summit di esperti quello del dottore Gabriele Pascale dal titolo “La terapia del dolore in diagnostica medica: una storia in continua evoluzione”.