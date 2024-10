G7 Italia: Il ministro Piantedosi ringrazia Mirabella Eclano Lettera al sindaco Giancarlo Ruggiero e alla città eclanese

Lettera di ringraziamento al sindaco e alla città di Mirabella Eclano da parte del ministro Matteo Piantedosi dopo il G7 dei Ministri dell'Interno:

"Con coraggio e generosità, Mirabella Eclano e l'Irpinia tutta si sono aperte ai grandi, dimostrando di saper essere all'altezza di una sfida internazionale senza precedenti, che - sono certo - costituirà una tappa fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo del suo comune e dell'intera provincia di Avellino", scrive tra le altre cose Piantedosi rivolgendosi al sindaco Giancarlo Ruggiero che commenta:

"Queste parole non sono per me, ma per una città stupenda, Mirabella Eclano, porta di una provincia ricca e desiderosa di riscatto, l’Irpinia. La politica può dividere e infervorare, ma quando c’è da impegnarsi per la nostra terra non c’è livore o rottura che tenga e questo è tipico delle realtà con tante menti eccelse.

Avete presentato, tutti, una città incantevole, regalando un esempio di coesione alle future generazioni. Il ricordo di questo evento resterà cristallizzato nel firmamento della nostra città".

Ecco la lettera integrale del ministro Matteo Piantedosi indirizzata al sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero:

"Il successo della riunione ministeriale del G7, ospitata nella splendida cornice di Mirabella Eclano, è stato ampiamente riconosciuto dai colleghi ministri e dai rappresentanti delle organizzazioni internazionali convenuti, che hanno tenuto a farmene pervenire diretto ed entusiastico riscontro nei giorni passati.

Questo importante vertice ha confermato l'autorevolezza dell'Italia nell'anno della presidenza del G7 e al contempo, ha rappresentato la straordinaria occasione per l'Irpinia di mostrare al mondo le sue bellezze paesaggistiche, le sue tradizioni artigiane, le sue eccellenze culturali e enogastronomiche.

Desidero quindi far pervenire a lei e alla comunità di Mirabella Eclano i sensi della mia più sincera riconoscenza per il prezioso apporto assicurato dalla sua amministrazione nel conseguimento di questo eccellente risultato tradottosi in uno slancio organizzativo senza eguali, che ha visto l'istituzione comunale operare in piena e fruttuosa sinergia con la provincia e per il tramite della prefettura con il ministero dell'interno e del consiglio dei ministri.

Il mio personale e sentito apprezzamento va anche alla cittadinanza tutta, la cui calorosa e ordinata ospitalità si è pienamente integrata con le misure di sicurezza richieste da un evento di tale rilevanza politica e mediatica.

Con coraggio e generosità, Mirabella Eclano e l'Irpinia tutta si sono aperte ai grandi, dimostrando di saper essere all'altezza di una sfida internazionale - che sono certo - costituirà una tappa fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo del suo comune e dell'intera provincia di Avellino.