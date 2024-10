Confesercenti, Marinelli: anche in Irpinia cresce il gradimento per Halloween Il sondaggio condotto dall'associazione guidata da Giuseppe Marinelli

"La festa di Halloween conquista sempre più il gradimento degli irpini e degli italiani, creando anche occasioni commerciali significative per le attività". Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

"Un sondaggio condotto dalla nostra associazione – prosegue il dirigente della categoria – insieme all'istituto Ipsos conferma che la festa di origine anglosassone, molto popolare in Nord America, celebrata la vigilia di Ognissanti e associata al tema dell'orrore e del macabro, ormai si sta radicando anche in Italia. Quest’anno, infatti, sarà il 64% delle famiglie italiane a festeggiare, un dato in aumento rispetto al 2023 (+ 4%), per un giro d’affari complessivo di circa 300 milioni di euro.

L'attenzione per l'appuntamento però varia, anche se non di molto, in base alle aree geografiche. E' soprattutto nel Centro Italia che si è affermato, dove si registra un 68% di adesioni, meno diffuso invece nel Mezzogiorno e nelle Isole, con un 61%".

La provincia di Avellino si attesta al 56%, con riscontri positivi principalmente nel capoluogo e nei centri abitati di maggiori dimensioni. A festeggiare la notte delle streghe e delle zucche sono soprattutto i giovani tra 18 e 34 anni e i bambini.

"In base al monitoraggio, con possibilità di risposte multiple, risulta in calo la quota di chi festeggia in un pubblico esercizio (ristorante, discoteca, bar e pub), che passa dal 39 al 32%, rispetto allo scorso anno. Una riduzione dovuta probabilmente al calendario, che nel 2023 consentiva un lungo ponte, ma anche forse alla perdurante difficoltà economica delle famiglie.

E' soprattutto quindi tra le mura di casa che va in scena la festa, presso la propria abitazione o quella di amici, pari al 59% di chi festeggia, mentre il 26% lo farà all’aperto, accompagnando i bambini, con le classiche maschere horror. Il 22% rispetterà anche la tradizione di far chiedere ai bambini dolcetti bussando di porta in porta scandendo la tradizionale richiesta ‘dolcetto o scherzetto?’. Una richiesta che non andrà delusa, perchè una parte consistente delle persone celebrano Halloween e molti negozi acquistano caramelle per l'occasione, da donare ai più piccoli. Il 43% di chi festeggia addobberà a tema la propria abitazione".

Tra le feste fuori casa, dolci, decorazioni e maschere, in Irpinia si dovrebbe arrivare a circa 1,5 milioni di euro di spesa, ma anche più. Per gli acquisti ci si rivolge soprattutto al supermercato (58%) e ai centri commerciali (43%), ma quasi quattro persone su dieci si rivolgono anche alle attività di vicinato, che siano negozi (20%) o mercatini (19%). Il 22% invece acquista online, mentre il 4% fa tutto da solo.