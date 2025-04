Strage bus Acqualonga, l'Associazione vittime A16 : "La condanna è nostra" Il presidente dell'Associazione Vittime della Strada A16, Giuseppe Bruno chiede più controlli

di Paola Iandolo

"La condanna l'abbiamo avuta noi, ben dodici anni ha con il massimo della pena quando abbiamo perso i nostri familiari, no il manager Giovanni Castellucci". A parlare Giuseppe Bruno, presidente dell'associazione "Vittime della Strada, A16" creata dopo il grave incidente nel quale, il 28 luglio 2013, persero la vita ben 40 persone e diverse altre sono rimaste gravemente ferite. Bruno - insieme ad altri parenti delle vittime di quel tragico incidente - da quel giorno è impegnato in una durissima lotta contro una delle più ricche e potenti aziende italiane: Autostrade per l’Italia S.p.A. "Abbiamo accolto la sentenza di condanna per tutti bene, ma dobbiamo anche dire che sei anni di condanna per i vertici di Autostrade e nove anni di condanna per Gennaro Lametta sono pari a zero, ci aspettavamo una condanna più severa".

"Non dobbiamo dimenticarci anche le vittime provocate dal crollo del Ponte Morandi. Sommando le vittime dei due gravi incidenti, Autostrade ha fatto ottantatrè vittime". Bruno si sofferma sui controlli. "Rispetto a dodici anni fa cosa è cambiato?" si chiede Bruno. Conclude dicendo "Noi abbiamo avuto il minimo. Ora chiediamo più controlli sulle strade per avere sicurezza" e scongiurare il ripetersi di tragedie analoghe.