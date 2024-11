Caos Galleria Montepergola, Carratù: "Bisogna accelerare, rischio altri stop" "Rischiamo di ritrovarci ancora una volta a chiudere la galleria nei periodi estivi: insopportabile"

Per domani è fissata una riunione in Prefettura per risolvere la questione legata alla viabilità e ai lavori nella Galleria Montepergola di Solofra sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. "Bisogna accelerare i tempi per concludere i lavori sull'asse viario Salerno-Avellino che attualmente ha un problema: si circola a doppio senso di circolazione e si verificano incidenti. A causa dell'ultimo incidente la coda arrivava fino a Baronissi per andare ad Avellino e altrettanto verso Salerno. Il problema è annoso e non si trovano le soluzioni. -. ha spiegato il sindaco di Montoro, Salvatore Antonio Carratù - Per la Galleria Montepergola siamo fermi alla riunione del mese di agosto. In quella fase ci è stato presentato che la società aveva rinunciato all'appalto e, quindi, chiedeva la rescissione contrattuale. Speriamo di avere notizie favorevoli, speriamo che Anas abbia trovato il sostituto di questa impresa che deve completare questi lavori perché rischiamo di ritrovarci ancora una volta a chiudere la galleria nei periodi estivi per favorire la circolazione dei mezzi pesanti. Questa è una cosa davvero insopportabile, che mette in crisi il sistema di viabilità interna per i Comuni di Serino, Solofra e Montoro. Questo è stato rappresentato più volte al Prefetto. A sua volta il Prefetto si era impegnato a sollecitare il Ministro Salvini e l'Anas per avere delle risposte e speriamo di potervi dare qualche notizia".