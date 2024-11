Fascicolo sanitario elettronico 2.0: parte la rivoluzione digitale in Irpinia L'Asl di Avellino avvia la formazione per tutta la popolazione aziendale

Al via la rivoluzione digitale in sanità. Il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) è ormai una realtà nell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante in linea con la programmazione regionale.

Il Piano di Formazione per l’adozione del FSE 2.0 per gli operatori del SSR, promosso dalla Regione Campania e parte del PNRR, M6C2 1.3.1 b), prenderà avvio a partire dall’11 novembre fino al 15 novembre, con la presentazione dei percorsi formativi e della piattaforma Digital Upskilling Hub (DUH), per poi continuare per tutto il 2025 e 2026.

Una formazione di alto profilo professionale e tecnologico, dall’importante impatto in termini di implementazione dei servizi al cittadino, che interesserà, solo nell’ASL di Avellino, circa 1.800 persone suddivise per cluster professionale: Medici specialisti, Top e Middle Management, Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS), Personale amministrativo e Front Office, Personale Sistemi Informativi, Personale infermieristico, farmacisti e altre professioni sanitarie.

Il FSE è uno dei pilastri fondamentali con cui prende forma la Sanità digitale. Al suo interno sono disponibili i dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale.

L'accesso ai dati e documenti sanitari e socio-sanitari è consentito, oltre che all’assistito, anche, previo consenso libero, informato ed espresso (consenso alla consultazione) da parte dell’interessato, al Medico di medicina generale o agli operatori e professionisti sanitari e socio-sanitari che abbiano necessità di consultarli per finalità di cura.

“Si tratta di una rivoluzione storica nell’ambito della sanità – afferma il Direttore Generale Ferrante – che consentirà un miglioramento nel processo di raccolta ed elaborazione di dati e informazioni nella qualità dei percorsi di assistenza e di offerta dei servizi al cittadino, nonché la costruzione di un punto unico di condivisione e aggregazione di tutti i documenti sanitari e socio-sanitari relativi al cittadino, agevolando l'assistenza del paziente e offrendo un servizio che può facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali. Con il FSE, insieme agli altri strumenti di sanità digitale, come la telemedicina, avremo una sanità più vicina al cittadino e ai suoi bisogni di salute”.